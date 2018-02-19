Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Apple'ın dev etkinliği WWDC 2018 ne zaman başlıyor?

    Apple'ın dev etkinliği WWDC 2018 ne zaman başlıyor?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    Apple'ın her yıl gerçekleştirdiği dünya geliştiriciler konferansı yani World Wide Developer Conference (WWDC) bu yıl ne zaman başlıyor? Kaç gün sürecek? WWDC'de Apple'ın sürprizleri olacak mı?

    Apple bu dev etkinlik kapsamında iOS, macOS, watchOS ve tvOS’tan oluşan dört yazılım platformunun geleceği hakkında bilgi verdiği gibi geliştiricilere uygulamalarında bu yazılım platformlarından nasıl en iyi şekilde yararlanabileceklerini anlatıyor. Ayrıca bu etkinlikte bazen yeni ürün ve hizmetlerin duyurulduğuna da şahit oluyoruz.

    Bu yıl gerçekleştirilecek konferansın ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak potansiyel tarihler ortaya çıkmaya başlamış durumda. MacRumors tarafından yayınlanan bir rapora göre WWDC 2018 geçen yıl olduğu gibi bu yıl da San Jose’deki McEnery Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 2003-2016 yılları arasında ise Moscone Center ev sahipliğinde yapmıştı.

    MacRumors, McEnery Kongre Merkezi'nin Haziran'ın ikinci, üçüncü ve dördüncü haftalarında başka etkinlikler için önceden rezerve edildiğini ve ilk haftanın boşta olduğunu ortaya çıkardı. Yani buna göre WWDC 2018'in Haziran ayının ilk haftasında düzenlenmesi bekleniyor.

    Konferansın muhtemelen 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtelim. Elbette ki tüm bunlar şu an için bir öngörü ancak Apple'ın WWDC etkinliğini genelde Haziran ayında düzenlediği göz önüne alındığında çok da uzak bir ihtimal olmadığı söylenebilir. Şirketin önümüzdeki haftalarda bir açıklama yaparak konferansın resmi tarihini duyurması bekleniyor.

    Etiketler: apple , wwdc 2018 , yazılımcı , uygulama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri