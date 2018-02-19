Apple'ın dev etkinliği WWDC 2018 ne zaman başlıyor?

Apple bu dev etkinlik kapsamında iOS, macOS, watchOS ve tvOS’tan oluşan dört yazılım platformunun geleceği hakkında bilgi verdiği gibi geliştiricilere uygulamalarında bu yazılım platformlarından nasıl en iyi şekilde yararlanabileceklerini anlatıyor. Ayrıca bu etkinlikte bazen yeni ürün ve hizmetlerin duyurulduğuna da şahit oluyoruz.

Bu yıl gerçekleştirilecek konferansın ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak potansiyel tarihler ortaya çıkmaya başlamış durumda. MacRumors tarafından yayınlanan bir rapora göre WWDC 2018 geçen yıl olduğu gibi bu yıl da San Jose’deki McEnery Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 2003-2016 yılları arasında ise Moscone Center ev sahipliğinde yapmıştı.

MacRumors, McEnery Kongre Merkezi'nin Haziran'ın ikinci, üçüncü ve dördüncü haftalarında başka etkinlikler için önceden rezerve edildiğini ve ilk haftanın boşta olduğunu ortaya çıkardı. Yani buna göre WWDC 2018'in Haziran ayının ilk haftasında düzenlenmesi bekleniyor.



Konferansın muhtemelen 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtelim. Elbette ki tüm bunlar şu an için bir öngörü ancak Apple'ın WWDC etkinliğini genelde Haziran ayında düzenlediği göz önüne alındığında çok da uzak bir ihtimal olmadığı söylenebilir. Şirketin önümüzdeki haftalarda bir açıklama yaparak konferansın resmi tarihini duyurması bekleniyor.