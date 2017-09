Apple'ın CEO'su Tim Cook'un kariyerine başlama hikayesi

Apple'ın CEO'luk görevini devralan Tim Cook, Steve Jobs'tan sonra bazı çekincelere neden olsa da kısa sürede şirketin hissedarlarına güven vererek şirketin işleyişinde önemli rol oynadı. Steve Jobs'ın yıllardır Apple'da en yakınındaki kişi olarak bilinen Tim Cook, şirketin tepesinde olmayı hak ettiğini kısa zamanda kanıtladı.

KÜÇÜK YAŞTAN BERİ ÇALIŞIYOR

Steve Jobs'ın zamansız ölümünün ardından Apple Pay ve Apple Watch gibi örneklerle başarı rüzgarını yakalayan Tim Cook, şirket hisse değerlerini de üstlere taşımayı başardı. Çalışmaya gazete dağıtıcılığı ile başlayan Cook, bu iş sayesinde kendisini geliştirdi ve iş hayatına hazırladı. Daha sonra ise bir eczanede annesi ile birlikte yarı zamanlı olarak çalışan Cook, Auburn Üniversitesi'nde okurken çalıştığı Reynolds Alimunium adlı şirkette yeniden yapılanma söz konusu olunca iyi bir kariyer fırsatı yakaladı. Şirketin önemli bir pozisyonuna getirilen Cook, burada yeteneklerini gösterme fırsatı buldu.

İDEALİST BİR KARAKTERE SAHİP

Üniversitede Endüstri Mühendisliği okuyan Tim Cook, öğrenciyken parlak bir karneye sahip olmasa da iş hayatında durum tamamen farklıydı. 1998 yılında Apple'da çalışmadan önce yaklaşık 12 yıl boyunca teknoloji devi IBM'de çalışan Cook, idealist yapısı ile tanınan bir kişilik. Dell ve Motorola gibi önemli şirketlerden gelen CEO'luk teklifini kibarca geri çeviren Cook, 1998 yılında Apple'da çalışmaya başlayınca Steve Jobs'la da yakın arkadaş oldu. Hırsı ile Jobs'ın dikkatini çeken Cook, kendine Jobs'ın hemen yanında bir oda kapmayı başardı. Tatillerde çalışan hatta pazar günleri çalışma arkadaşlarını arayarak haftalık çalışma planını gözden geçiren Cook, mütevazi hayat tarzı ile de tanınıyor.

EN ÖNEMLİ SORU: İNSANLIĞA NASIL HİZMET EDEBİLİRİM?

Steve Jobs gibi kendisi de herhangi bir sorunda çözüm elde edilene kadar çalışanlarının başından ayrılmayan Cook, belki de şirkette pek çok özelliği ile Jobs'a en çok benzeyen kişiliklerden biriydi. Çalışanlarıyla birlikte kafeteryada zaman geçiren ve onlarla her an iletişimde olmayı seven CEO, gençlere ise kariyer seçimlerinde her zaman "insanlığa nasıl hizmet edebilirim" sorusunu sormaları gerektiğini söylüyor.