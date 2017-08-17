Apple'ın bilgisayar satışları artıyor!

TrendForce tarafından küresel dizüstü bilgisayar pazarındaki son durumu bildiren rakamlar paylaşıldı. Apple’ın dizüstü bilgisayar sevkiyatında geçen yılın aynı dönemine göre gerileme olmadığı, aksine yüzde 17.1 artış olduğunu gösterdi.

Apple’ın dizüstü bilgisayar pazarındaki payının yükselmesinde 12 inçlik MacBook’un büyük payı olduğu belirtildi. Apple’ın bu pazardaki payı da 9.3’ten yüzde 10’a yükseldi. Dizüstü pazarında ilk üç sırada HP, Lenovo ve Dell bulunuyor. Apple’ın ise dördüncü sırada bulunan ASUS’a iyice yaklaşmış durumda olduğu bildirildi.

TrendForce, Apple’ın yılın üçüncü çeyreğinde de çift haneli büyümesinin devamının geleceğini belirtti. TrendForce bu büyümede MacBook Pro’ya odaklanılmasının büyük payının olacağına inanıyor.