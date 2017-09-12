Apple'ın başarı hikayesi

Bir markanın tüm dünya tarafından kalitesi, işlevselliği ve yenilikçiliğiyle bu dengi benimsenmesi kolay olmamıştır. Peki Apple'ın hikayesinin arkasında neler yatıyor?

Kuruluş yıllarına baktığımızda Apple, 1972 yılında iki iyi arkadaş Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın ev yapımı bilgisayarlara olan merakları üzerine evlerinin garajında çalışmalara başlamalarıyla ortaya çıktı. Günlerinin çoğunu bu garajda araştırmalar yaparak geçiriyorlardı. Birbirlerini o kadar iyi tamamlıyorlardı ki başarı zaten kaçınılmazdı.

Sadece 4 yıl sonra, aralarına son derece yetenekli Ron Wayne'i de alarak, Apple şirketini kurdular. Şirketin ilk meyvesi ise MOS 6502 işlemciye sahip Apple I oldu.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

Artık üretime geçip, ürünü pazarlamanın zamanı gelmişti. Bu üç kişi, garajda kurdukları şirketlerinde gece-gündüz çalışarak tam 200 adet Apple I ürettiler. Steve Jobs'ın pazarlama yeteneğini gösterme zamanı artık gelmişti. Ürünler kısa zamanda satıldı.

Yeniliğin teknolojinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu çok iyi biliyorlardı. Hemen mevcut ürüne neler katabiliriz üzerine çalışmalara başlayıp, kısa zamanda Apple II'yi piyasaya sürdüler. Apple II renkli grafikler oluşturabilen dünyanın ilk kullanıcı dostu kişisel bilgisayarıydı.

1980'li yıllarda, Apple III piyasaya sürülmüştü. Ancak Apple III beklentileri karşılayamadı çünkü üründe, ısınma problemi gibi bazı teknik hatalar vardı. Apple şirketi için kötü bir tecrübeydi ama onlar yıldırmadı. Tüm ürünler kullanıcılardan geri çağrıldı.

EN BÜYÜK ATILIM MACİNTOSH'LA OLDU

Şirket farklı bir stratejiyle, 1984 yılında ilk GUI’lu bilgisayar Macintosh'ı üretti. Macintosh’un başarısı Mac ürünlerinin günümüze kadar devam eden bir başlangıcıdır. Bu sıralarda, şirket büyümüş kurumsal bir yapıya ulaşmıştı. Jobs ve arkadaşları birkaç konuda anlaşamayınca yönetim kurulu kararı ile Steve Jobs kendi kurduğu şirketinden çıkarıldı.

Ancak bu noktadan sonra, Apple şirketi için işler tersine dönmeye başlamıştı. 1993’te şirketin 188 milyon dolar zararda olduğu açıklandı. Çözümü ise Jobs’un Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu NeXT şirketini satıp alıp onların yazılımlarını kullanmakta buldular. Böylece Jobs, Apple'a geri döndü.

Apple, Jobs’un internet yatırımları ve tasarım estetiği ile tekrar canlandırıldı. 2007 yılında ise başarı merdiveninin en büyük adımı, Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un piyasaya sürülmesiyle oldu.