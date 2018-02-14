Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod'u paramparça ettiler!

Apple'ın akıllı ev sistemleri isteyenler için tasarladığı akıllı hoparlörü HomePod, bilindiği gibi Amazon Echo ve Google Home gibi bir nevi dijital asistan olarak kullanabilieceğiniz bir cihaz. Eğer olur da HomePod alırsanız ve bozulduğunda içini açmaya kalkarsanız, onu daha fazla bozmanız muhtemel. iFixit ekibi HomePod'u parçalarına ayırmış ve bakın içinde neler bulmuş.

HomePod'un tamir edilebilirliğini incelemek için parçalarına ayırmaya çalışan iFixit ekibi, bunda bir hayli zorlanmış. İçeriğinde yer alan donanım parçalarının pek çoğunun birbirine çok güçlü yapıştırıcı maddeler ile yapıştırıldığını söyleyen iFixit ekibi, cihazın içini açmak için çekiç ve hatta demir testlerine ihtiyaç duyulabileceğini belirtiyor.







Apple'ın hoparlöre güç taşıyan çok karmaşık bir kablo yapısını benimsediğini raporlayan iFixit, cihaza tamir edilebilirlik skoru olarak 10 üzerinden 1 vermeyi uygun görmüş. Bunun neticesinde de Apple, HomePod'u tamir etmek için kullanıcılardan istediği 279 Dolar fiyat etiketi anlam kazanıyor diyebiliriz. Bu fiyat, orijinal bir HomePod'dan yalnızca 70 Dolar daha ucuz. Yani onu bozarsanız, ya 70 Dolar daha fazla vererek yenisini alacak veya 279 Dolar ödemeye razı olacaksınız. Zira bozuk HomePod'u kendiniz tamir etmeye kalkarsanız, bu pek de mümkün olmayacak gibi görünüyor.



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