Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod sonunda satışa çıkıyor

Teknoloji devi Apple'ın uzun zamandan beri beklenen Siri ile uyumlu olarak çalışan HomePod'un çıkış tarihi açıklandı. Apple'ın paylaştığı bilgilere göre HomePod 9 Şubat'ta satışa çıkacak. Akıllı hoparlörün ön satış çıkış tarihinin ise bu cumadan başlaması bekleniyor.

HomePod, ilk etapta ABD, İngiltere ve Avustralya'daki kullanıcılara sunulacak. İkinci etapta ise Fransa ve Almanya'da satışa çıkacak. Modelin, bu ülkelerde bahar aylarında satışa çıkması bekleniyor. HomePod'un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ise henüz belli değil.

BÜYÜK REKABET VAR

349 dolarlık satış fiyatına sahip olan HomePod, Apple'ın akıllı asistanı Siri ile uyumlu olarak çalışıyor. Kullanıcıların sesli komutlarını dinleyen model, hoparlör üzerinden cevap veriyor. Buna ek olarak HomePod ile akıllı ev aksesuarları sesli olarak kontrol edilebiliyor.

Modelin üzerinde yer alan sensörler, kullanıcıların bulundukları alana göre ses yoğunluğunu azaltıp, arttırabiliyor. Bu sayede kullanıcılar daha kaliteli bir ses deneyimine sahip olabiliyor.

Sesli asistanlar arasında oldukça yoğun bir rekabet bulunuyor. Bu alanda öncü olan şirketlerden Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya sahip olan 'Echo' akıllı hoparlörü şu anda bu alanda pazar lideri konumunda. Ancak Google ise bu alanda Google Home ile yer alıyor. Bu iki şirket arasındaki rekabet, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2018'te gözlerden kaçmamıştı.