Apple'dan üç yeni Mac birden!

Apple, zaman içinde yavaş yavaş çip tasarımı sürecini genişletti. 2010 yılında A4 ile başlayan firma, 2017 yılında iPhone'larda en son A11 Fusion 64-bit ARM SoC çiplerini kullanmaya başladı. Apple burada da durmayarak kendi GPU'sunu ve nöral AI çipini üretti. Yeni bir habere göre ise firma, çip alanında daha da gelişmeyi planlıyor ve çıkaracağı üç Mac ürünü muhtemelen Apple'ın özel ARM yardımcı işlemcilerine sahip olacak.

Bloomberg'in yazdığına göre Apple, üç yeni Mac üzerinde çalışıyor ve bunlar firmanın kendi özel çiplerini yardımcı işlemci olarak kullanacak, diğer yandan ana işlemci olarak Intel'i kullanmaya devam edecekler.

Şu anda sadece MacBook Pro ve iMac Pro, ekstra güvenlik için özel ARM çipleri kullanıyorlar. MacBook Pro'da Touch Bar işlevlerini ve Touch ID sensörünü yöneten bir T1 çipi var, bu çip sayesinde parmak iziniz laptop'un SSD sürücüsü yerine daha kapalı ve güvenli bir alanda kalıyor.

Yeni Mac'lerin ne olacağı spekülasyona açık, ama Bloomberg'in kaynağı iki tanesinin laptop olacağını düşünüyor.

Apple son zamanlarda harici çip yapımcılarına bağımlılığını ortadan kaldırmaya çalışıyor, bundaki baş sebep ise çoğumuzun bildiği Qualcomm ile arasındaki sıkıntılı davalar.