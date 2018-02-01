Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Apple'dan üç yeni Mac birden!

Apple'dan üç yeni Mac birden!

chip.com.tr
01.02.2018 - 07:14 | Son Güncelleme:

Apple, kendi ARM yardımcı işlemcilerini kullandığı üç yeni Mac bilgisayar üzerinde çalışıyor!

Apple, zaman içinde yavaş yavaş çip tasarımı sürecini genişletti. 2010 yılında A4 ile başlayan firma, 2017 yılında iPhone'larda en son A11 Fusion 64-bit ARM SoC çiplerini kullanmaya başladı. Apple burada da durmayarak kendi GPU'sunu ve nöral AI çipini üretti. Yeni bir habere göre ise firma, çip alanında daha da gelişmeyi planlıyor ve çıkaracağı üç Mac ürünü muhtemelen Apple'ın özel ARM yardımcı işlemcilerine sahip olacak.

Bloomberg'in yazdığına göre Apple, üç yeni Mac üzerinde çalışıyor ve bunlar firmanın kendi özel çiplerini yardımcı işlemci olarak kullanacak, diğer yandan ana işlemci olarak Intel'i kullanmaya devam edecekler.

Şu anda sadece MacBook Pro ve iMac Pro, ekstra güvenlik için özel ARM çipleri kullanıyorlar. MacBook Pro'da Touch Bar işlevlerini ve Touch ID sensörünü yöneten bir T1 çipi var, bu çip sayesinde parmak iziniz laptop'un SSD sürücüsü yerine daha kapalı ve güvenli bir alanda kalıyor.

Yeni Mac'lerin ne olacağı spekülasyona açık, ama Bloomberg'in kaynağı iki tanesinin laptop olacağını düşünüyor.

Apple son zamanlarda harici çip yapımcılarına bağımlılığını ortadan kaldırmaya çalışıyor, bundaki baş sebep ise çoğumuzun bildiği Qualcomm ile arasındaki sıkıntılı davalar.

Etiketler: apple , mac , bilgisayar
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri