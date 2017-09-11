Apple'dan üç bomba birden: iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X

Gelen son bilgilere göre iPhone 8’de 2 GB, iPhone 8 Plus ve iPhone X’te 3 GB RAM yer alacak. Geçtiğimiz yılki iPhone 7 modelinde 2 GB, iPhone 7 Plus’ta ise 3 GB RAM yer aldığını hatırlatmakta yarar var. Apple’a yakın kaynakların belirttikleri bilgilere göre yeni iPhone modelleri saniyede 60 kare 4K ve saniyede 240 kare 1080p video kaydına imkan tanıyacak.



Log.com.tr'nin haberine göre telefonların ön kamerası saniyede 30 kare 1080p video kaydına izin verecek. Apple’ın yeni A11 Fusion işlemcisinin 4+2 çekirdekli olacağı; bu çekirdeklerden ikisinin performans, dördünün ise düşük enerji tüketimli olacağı belirtiliyor. Yıllardır kullanılan parmak izi sensörü teknolojisi Touch ID’nin de yeni modelle birlikte kaldırılacağı bunun yerine yüz tanıma sisteminin ekleneceği ifade ediliyor.



Yüz tanıma sisteminin nasıl bir performans sergileyeceği ise teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. iPhone X’in bununla birlikte kablosuz şarj teknolojisine de destek vereceği dile getiriliyor. Apple’ın bunun için Qi standardından yararlanacağı ve üçüncü parti aksesuarlara da destek vereceği söyleniyor. Yarın akşam Türkiye saati 20:00’da başlayacak etkinlikte tüm detayları açığa çıkacak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşacağız, takipte kalın.