Apple'dan şoke eden hata: iPhone 8 yanlışlıkla ortaya çıktı!

Şirketin bu paylaşımı Apple, söz konusu bilgileri lansmandan önce şirket ile paylaşıp paylaşmadığı sorusunu getirdi

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modeli bu akşam yapılacak lansman ile resmiyet kazanacak.

Apple her zamanki gibi lansmana kadar iPhone 8 ve iPhone X ile ilgili sessizliğini koruyor.

Ancak daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar iPhone 8 ve 10’uncu yıla özel iPhone X ile ilgili bilgiler paylaşıyor.