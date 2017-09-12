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    Hürriyet >Teknoloji>Apple'dan şoke eden hata: iPhone 8 yanlışlıkla ortaya çıktı!

    Apple'dan şoke eden hata: iPhone 8 yanlışlıkla ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 12:59 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 12:59

    ABD merkezli kredi kartı şirketi Discover Apple'ın bu akşam tanıtacağı ürünleri yanlışlıkla paylaştı. Dün akşam kredi kartı şirketi Discover'ın web sayfasında, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X Edition, Apple Watch 3, iPod Touch(7. nesil) ve Apple TV’nin(2017) sürümlerinin isminin bulunduğu bir açıklama yazısı yer aldı.

    Şirketin bu paylaşımı Apple, söz konusu bilgileri lansmandan önce şirket ile paylaşıp paylaşmadığı sorusunu getirdi

    ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modeli bu akşam yapılacak lansman ile resmiyet kazanacak.

    Apple her zamanki gibi lansmana kadar iPhone 8 ve iPhone X ile ilgili sessizliğini koruyor.

    Ancak daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar iPhone 8 ve 10’uncu yıla özel iPhone X ile ilgili bilgiler paylaşıyor.

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