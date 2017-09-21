Apple'dan önemli Apple Watch 3 açıklaması

Özellikle LTE desteği sayesinde bir hayli popüler olan ve bu özelliği ülkemizde desteklenmeyen Apple Watch 3'ün şimdiden GSM bağlantı sorunları yaşadığı belirlendi. shiftdelete'in haberine göre Apple'a göre bunun temel sebebi de cihazın sürekli olarak tanımlanmamış kablosuz ağlara bağlanmayı deniyor olması.

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre ise bu sorunun çözümü oldukça yakında ve cihaza sahip olanların çok yakında bir yazılım güncellemesi ile birlikte LTE bağlantılarına kavuşacakları kesin.

Apple, "Apple Watch Series 3 modeli akıllı saatlerin tanımlanmamış kablosuz ağlara bağlanmaya çalışarak GSM şebekesiyle bağlantı kuramadığını gözlemledik. Bu sorunun çözümü üzerinde çalışıyoruz ve yakında bir yazılım güncellemesi ile problemi ortadan kaldıracağız." açıklamasını yaptı.