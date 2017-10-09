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    Apple'dan kullanıcılarına ücretsiz uygulama şoku

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 12:29 | Son Güncelleme:

    Apple’ın yıllardan beri uyguladığı “Haftanın ücretsiz uygulaması.” kampanyası iOS 11 ile birlikte ortadan kalktı. Yani artık haftanın ücretsiz uygulaması bölümü App Store’da yer almıyor.

    iOS 11’e geçiş ile birlikte artık App Store da yenilendi ve önemli değişikliklerden biri de Today yani Bugün adında bir sekme ile karşımıza çıktı. Bu sekmenin en büyük özelliklerinden biri ise her gün bir yeni uygulamayı burada tanıtıyor olması.

    Eski dönemde uygulanan politikanın aksine, “Günün uygulaması” bölümünde yer almayı başaran bir uygulamanın ücretsiz olduğu ya da indirime girdiği anlamına gelmediğini de hatırlatmamız gerekiyor. Yani bir uygulamanın yapımcısı tarafından uygulama ücretsiz hale getirilmediği sürece artık App Store’da süreli ücretsiz uygulama bulmak mümkün olmayacak.

    Appledan kullanıcılarına ücretsiz uygulama şoku

    shiftdelete'in haberine göre Apple’ın bu kararı almasındaki en büyük etkenin, haftalık olarak ücretsiz hale gelen uygulamaların kullanım oranlarının bir hayli düşük olması. Zira kullanıcılar ücretsiz uygulamaları indirip kurduktan sonra çok yüksek bir oranla unutuyorlar. Bu da App Store ve Apple için oldukça gereksiz bir sunucu yükü anlamına geliyor.

     

    Etiketler: apple , ios 11 , app store , uygulama
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