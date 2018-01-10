Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Apple'dan kablosuz şarj teknolojisi için önemli adım

Apple'dan kablosuz şarj teknolojisi için önemli adım

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 07:33 | Son Güncelleme:

Apple, kablosuz şarj esnasında cihazlar arası önceliği sağlayacak yeni bir kablosuz şarj teknolojisi için ilginç bir patent aldı!

Geçtiğimiz gün Apple tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan iki patent başvurusu açıklandı. Patently Apple, iki patentin farklı şarj yöntemini anlattığını söylüyor. Bunlardan birincisi, istenilen bir cihazın üstün şarj önceliği atanarak daha önce şarj olmasını sağlayacak bir sistem, diğeri ise farklı ev eşyalarının içlerine saklanabilecek kablosuz şarj teknolojilerini anlatıyor.

En son Apple telefonları olan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin hepsi kablosuz şarj teknolojisini desteklyor ve Apple geçtiğimiz Eylül ayında çoklu kablosuz şark teknolojisi olan AirPower'ı tanıtmıştı. Şirket uzun zamandır bu teknolojiler üzerinde çalışıyor, bu hedef doğrultusunda marka yeni telefonlarına Qi teknolojisi getirdi ve PowerbyPorxi şirketini satın aldı. Apple ile çalıştığı düşünülen Energous şirketi ise 1 metreye kadar mesafede kablosuz şarj edebilen bir teknolojiniyi geliştirdiğini açıklamıştı, ancak bunu Apple'ın ne zaman kullanacağını bilmiyoruz.

Gelecekte sadece öncelikli şarj değil, ücretsiz, kablosuz ve temassız şarjın mümkün oluduğu bir dünya bizi bekliyor olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: PATENTİ ALINAN EN İLGİNÇ İCATLAR

 

Etiketler: teknoloji
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri