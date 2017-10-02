Apple'dan iPhone'lar için yeni kablo!

Belkin 3.5mm Audio + Charge Rockstar ismini taşıyan bu özel kablo kullanıcıları büyük bir dertten kurtarıyor. Şarjı az olan kullanıcıların önünde sadece iki seçenek vardı; ya müzik dinlemeye devam edip, telefonun şarjının bitmesine razı olacak ya da müzik keyfine ara verip telefonu şarj edeceklerdi. Tabii bu pek çok tartışmayla beraber üçüncü parti aksesuarları da getirmişti. Bunlardan biri de Belkin’e aitti. Ancak Belkin’in “Lightning Audio + Charge Rockstar” aksesuarı sorunu tam olarak çözemiyordu zira iki tane Lightning girişiyle geliyordu. Yani 3,5 mm’lik kulaklığınız için yine ikinci bir aksesuara ihtiyaç duyuyordunuz. Aksesuar üstüne aksesuar takmaksa eminiz kimsenin istemeyeceği bir durum.





Belkin de kullanıcı talepleri doğrultusunda geliştirdiği yeni aksesuarını satışa sundu. Apple mağazasındaki yerini alan yeni aksesuar en az eskisi kadar kötü görünüyor ancak en azından 3,5 mm’lik kulaklık girişi sunuyor. Bir Lightning bir de 3,5 mm’lik kulaklık girişiyle gelen aksesuarla telefonunuzu şarj ederken geleneksel kulaklığınızla da müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Belkin’in çift Lightning girişli Rockstar ürünü Türkiye mağazasında 140 TL fiyatla satışta. Yeni ürünse henüz Türkiye mağazasında yer almış değil. “Belkin 3.5mm Audio + Charge Rockstar”ın yurt dışı fiyatı ise 35 dolar.