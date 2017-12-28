Apple'dan iPhone'la yılbaşında fotoğraf çekecekler için öneriler

Yılbaşı fotoğraflarınızı çekerken sevdiğinize daha fazla odaklanabilirsiniz. iPhone’nuzda kamera uygulamasını açtığınızda standart Fotoğraf modunda kameranız görüntüye otomatik olarak odaklanır ve kameranızı yönelttiğiniz hedefe göre pozlamayı ayarlar. Böylece fotoğraf çekmeye daima net ve aydınlık bir görüntüyle başlarsınız. Ayrıca fotoğrafı çekmeden önce, ekranda ayarlamak istediğiniz yere dokunarak isterseniz kameranın odak ve pozlama alanını değiştirebilirsiniz. Odaklama ve pozlamayı aynı noktada tutmak isterseniz AE/AF Kilidi'ni görene kadar ekranı basılı tutabilirsiniz.

Bir fotoğraftan çok daha fazlasını istediğiniz durumlarda ise, ekranı sola veya sağa kaydırarak ya da kamera modu etiketlerine dokunarak hızlı çekim, ağır çekim, video, fotoğraf, kare veya pano modları arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.

Yılbaşını ailenizle mi arkadaşlarınızla mı geçiriyorsunuz? iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus ve iPhone X’unuzda bulunan çift kamera ile profesyonel fotoğrafçılar gibi portre modunda kayda değer fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Alan derinliği etkisi ile fotoğraftaki arkadaşınız netliğini korurken arka plan bokeh efekt ile hoş bir şekilde flulaşır. Portre modu size iyi bir fotoğraf için çekim sırasında ipuçları da verir. Arkadaşınız ile telefonunuz arasındaki doğru mesafeyi ayarlamanızı sağlar veya ortam ışığı konusunda sizi bilgilendirir. Arkadaşınız ya da kardeşiniz arka plandan ne kadar uzaktaysa, alan derinliği o kadar vurgulu olur. Ayrıca kutlamayı ailenizle ya da kalabalık bir grupla yapacaksanız grup portreleri de çekmeniz mümkün. Derinlik etkisini arttırmak isterseniz kalabalık arka planların önünde portre modunda çekim yapmayı tercih edebilirsiniz.





Üstelik artık iPhone 8 Plus ve iPhone X ile Portre modundaki görüntülerinizi stüdyo kalitesinde aydınlatma efektleriyle çok daha çarpıcı bir hale getirebilirsiniz. Fotoğrafınızı çektikten sonra, Düzenle'ye dokunabilir ve Stüdyo Işığı, Kontur Işığı, Sahne Işığı veya Sahne Işığı Mono seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Fotoğrafı çeken kişi olarak fotoğraflarda yer alamamaktan sıkıldıysanız zamanlayıcı modunu kullanarak kendinizi de muhteşem karelere dahil edebilirsiniz. Ön kamera seçiliyken kameranızı sabitledikten sonra zamanlayıcınızı 3 veya 10 saniyelik bir geri sayım tercihi yapabilirsiniz.

Bu yılbaşında alan derinliği efektine sahip, keskin ön planlar ve profesyonelce flulaştırılmış arka planlardan oluşan muhteşem bir Portre selfie çekmek istemez misiniz? iPhone X’unuzda bulunan True Depth kamera sistemi ile çekeceğiniz Portre Selfilerinizi aynı zamanda stüdyo kalitesinde göz alıcı ışık efektlerini mümkün kılan Portre Işığı özelliği ile daha da etkileyici hale getirebilirsiniz.



iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'unuzdaki sıfır deklanşör gecikmesi sayesinde çocuğunuz ya da köpeğiniz hareket halindeyken bile istediğiniz kareyi yakalayabilirsiniz. Ayrıca Live Foto özelliğini kullanarak deklanşöre basmadan 1,5 saniye öncesi ve bastıktan 1,5 saniye sonrasını da fotoğrafa dahil edebilirsiniz. Böylece sadece mükemmel bir fotoğraf elde etmenin ötesinde ayrıca hareket ve ses içeren bir anı yakalamış olursunuz. Ayrıca Live Fotonuzu Döngü efekti ile video döngüsü yapabilir, PinPon efekti iletüm videoyu hızla tersten oynatabilirsiniz.

Gece ışıklar loşlaştığında da keyifli anları kaçırmak istemiyorsanız iPhone 8 Plus ve iPhone X’da bulunan yavaş senkron flash özeliği ile homojen bir aydınlatma ile ışık yansımalarını azaltarak, loş ışıkta ön plandaki arkadaşınızın daha aydınlık yapabilir, arka planı da daha görünür hale getirebilirsiniz.

iPhone’unuzda bulunan yerleşik mükemmel kamera ile kutlama gecesi profesyonel kalitede filmler çekebilirsiniz. Ayrıca iPhone SE modeli ve üstü tüm iPhone’lar 4K video çekme özelliğine de sahip. Telefonunuzda kaplayacağı alanı düşünüyorsanız, iPhone 8 ve iPhone X HEVC (Yüksek Verimli Video Kodlama) dosya sıkıştırma teknolojisi sayesinde, videonuzun dosya boyutları eskisinin sadece yarısı büyüklüğüne getiriyor. Ayrıca Optik görüntü stabilizasyonu, loş ışıkta çektiğiniz videolarda hareket ve el titremesinden kaynaklanan bulanıklığı azaltıyor. Videonuzu çok uzun bulduysanız düzenle butonuna basarak düzenleyebilir, videonuzu hızlandırmak veya yavaşlatmak isterseniz Ağır Çekim veya Hızlı Çekim modlarını kullanabilirsiniz.

App Store’da dikkat çeken uygulamalar



KiraKira +

App Store’da en çok indirilen ücretli uygulamalar arasında yer alan bu uygulama ile videolarda hali hazırda parıldayan ürünlere gerçek zamanlı olarak ilave ışıltı ekleyebilirsiniz.



Facetune

Güçlü ve eğlenceli bir portre fotoğrafı editörü uygulaması ile çektiğiniz fotoğraf üzerinde süjenizde elmacık kemikleri belirginleştirmekten saçlara renk vermeye, kaşları şekillendirmeye kadar farklı değişiklikler yapabilirsiniz.

Colour Pop

Bu uygulama ile fotoğraflarınızın belirli alanlarını tam renkli tutup diğer bölümlerini siyah beyaza çevirerek dramatik sonuçlar yaratabilirsiniz.

WarmLight

App Store'da en iyi yeni uygulamalar kategorisindeki bu uygulama ile manuel pozlama ve odaklama , canlı ve vinyet filtre ekleme ve beyaz denge ayarlamaları gibi özellikler sayesinde düzenleme yapabilirsiniz.



Enlight

Enlight ile sadece sadece renk tonu, doygunluk ve ışığı ayarlamakla kalmayıp bunu fotoğrafın üzerinde sadece bazı bölgelerde geniş renk yelpazesini kullanarak yapabilirsiniz.

Pro Cam

Profesyoneller tarafından tercih edilen bu fotoğraf düzenleme uygulaması ile manuel odaklama, pozlama telafisi, deklanşör hızı, ISO ve beyaz dengesi kontrolleri sağlayabilirsiniz.



Manual Cam

Bu uygulama ile tüm ayarları kendiniz yaparak mükemmel fotoğraf karelerini yakalayabilirsiniz.



Adobe Lightroom

Profesyonel masaüstü çözümlerinde bulunan RAW düzenleme araçlarının %90’ını iOS versiyona getiren bu uygulama ile RAW dosyaların içe aktarımı ve render edilmesi çok hızlı.



FiLMiC Pro

Ödüllü filmlerin çekiminde kullanılan bu uygulamada 4K video çekebilme özelliği de bulunuyor.