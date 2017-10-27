Apple'dan iPhone X'lerle ilgili çok önemli açıklama

Apple, genellikle gelecek ürünleri ile ilgili söylentilere cevap vermek konusunda çok aceleci davranmazdı. Ancak bu sefer, Bloomberg'in hazırladığı iPhone X'in Face ID teknolojisi ile ilgili makaleye şimşek hızında cevap verdi.

Bloomberg'e göre Apple, iPhone X'i daha erken piyasaya sürebilmek için Face ID'nin kalitesinden ödün verdi. Derhal TechRadar ile iletişime geçen Apple, bunun kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Apple, makalede cihazın sunumunda bahsedilen "milyonda bir" başarısız olma ihtimalinin artık doğru olmadığının iddia edilmesine karşı bu tutumu sergiledi.





Apple'dan bir temsilci şu açıklamayı yaptı: "Bloomberg'in, Apple'ın Face ID teknolojisinin isabet oranını azalttığına dair iddiası tamamen yanlıştır. Aksine, Face ID'nin yüz kimlik doğrulamasında yeni altın standardı olmasını bekliyoruz,"

Ancak Apple'ın makalede bulunan diğer iddialara cevap vermemesi de dikkat çekti. Tabii ki bunun sebebi Apple'ın iPhone X ile ilgili en çok önem verdiği özelliğin Face ID olmasından dolayı olabilir.

Eğer iddialara istatistiksel olarak yaklaşırsak, Face ID'nin iddiaya göre geriletilmiş sürümü bile, Touch ID'den daha isabetli, çünkü Touch ID'nin başarısız olma ihtimalı 50,000'de 1.

chip.com.tr'nin haberine göre Face ID'nin resmi sunum esnasında başarısız olmasının sebebi de, telefonun daha önce başka insanlar tarafından kullanılmış olması olduğu söyleniyor. Yani aslında teknoloji gerektiği gibi çalışıyordu.