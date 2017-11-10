Apple sessiz sedasız şirket satın aldı!

iPhone kameralarındaki çıkıntıların küçük boyuta düşürülmesi için teknoloji geliştiren InVisage Tecnologies adlı şirketi satın alan Apple, küçük kamera modüllerinde ışık yakalama alanında uzmanlaşan “QuantumFilm Image Sensor” teknolojisine vurgu yapıyor.

InVisage Tecnologies adlı şirket “QuantumFilm Image Sensor” teknolojisi hakkında yaptığı açıklamada: “Bir QuantumFilm pikselinde ışık, renk filtresi aralığından geçerek, QuantumFilm tabakasındaki quantum noktalarınca tespit edilirler. Metal kablolama, sensörün elektrik devresini temsil eder. Foto hassasiyete sahip katmanın yüksek seviyede konumlandırılmış olması, QuantumFilm pikselinin daha fazla fotonu tespit etmesini, daha fazla elektronu depolamasını (ve dolayısı ile daha fazla fotoğrafik bilgiyi) ve renkleri daha tutarlı şekilde yeniden üretmesini sağlar.” denildi.

Apple son zamanlarda iPhone kameraları için yapılan geliştirmelerde, kamera teknolojisi sağlayan firmalara bağlı kalıyor ama, kendi görüntü sinyal işlemcilerini elden bırakmıyor. Acaba önümüzdeki yıllarda iPhone kameraları nasıl olacak?