Apple'dan güldüren hata: 'Ayfonkarahisar'

Apple Haritalar servisini her geçen gün geliştiriyor ve navigasyonu da oldukça başarılı; ancak Türkiye haritasında ufak bir hata var ve dikkatli kullanıcıların gözünden elbette kaçmıyor. Türkiye haritasını açıp Afyonkarahisar'a doğru haritayı yaklaştırdığımızda Afyonkarahisar'ın Ayfonkarahisar olarak yazıldığı dikkat çekiyor. Okunuşu da 'ayfon' olan iPhone'ların haritasındaki bu hata sosyal meydada da ses getirdi ve kullanıcılar ekran görüntüsü alarak söz konusu hatayı paylaştı.







Hatanın dillendirilmesi ve sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Apple'ın kısa süre içerisinde küçük bir güncelleme yayınlayarak hatayı düzeltmesi bekleniyor.