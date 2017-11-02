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    Apple'dan güldüren hata: 'Ayfonkarahisar'

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 10:39 | Son Güncelleme:

    Apple'ın Haritalar servisinde görülen bir hata yüzlerde tebessüme neden oluyor. Apple Maps'ta Afyonkarahisar'ın ismi 'Ayfonkarahisar' olarak görünüyor.

    Apple Haritalar servisini her geçen gün geliştiriyor ve navigasyonu da oldukça başarılı; ancak Türkiye haritasında ufak bir hata var ve dikkatli kullanıcıların gözünden elbette kaçmıyor. Türkiye haritasını açıp Afyonkarahisar'a doğru haritayı yaklaştırdığımızda Afyonkarahisar'ın Ayfonkarahisar olarak yazıldığı dikkat çekiyor. Okunuşu da 'ayfon' olan iPhone'ların haritasındaki bu hata sosyal meydada da ses getirdi ve kullanıcılar ekran görüntüsü alarak söz konusu hatayı paylaştı.

    Appledan güldüren hata: Ayfonkarahisar

    Hatanın dillendirilmesi ve sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Apple'ın kısa süre içerisinde küçük bir güncelleme yayınlayarak hatayı düzeltmesi bekleniyor.

    Etiketler: apple haritalar
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