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    Apple'dan film kiralayanlara müjde! Süre uzadı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 07:54 | Son Güncelleme:

    Apple, kiraladığınız filmleri izleyebileceğiniz süreyi iki katına çıkarttı!

    Apple, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 ve Apple TV 4K gibi en son ürünlerini kullanıcılarına sunmuş durumda. Bu yeni cihazların piyasaya sürülmesi ile beraber yeni yazılım güncellemeleri de sunuluyor.

    Her ne kadar tvOS 11 ile Apple TV kullanıcıları için pek çok iyileştirme ile yeni bir deneyim sunuyor olsa da, bu Apple için yeterli değil. 9to5Mac'e göre Apple, iTunes üzerinden kiralanan filmlerin, bir kere başladıktan sonra izlenmeleri gereken süreyi iki katına çıkarttı.

    Bu değişim 30 günlük kiralama sonrası izlenebilirlik süresini etkilemiyor ancak, bir filme başladıktan sonra bitirmek zorunda olduğunuz zaman dilimini 48 saate çıkartıyor. Bu küçük değişim filmleri özellikle birden fazla cihazda izlerken daha eğlenceli hale getirebilir.

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    Etiketler: apple , iphone 8 , iphone x
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