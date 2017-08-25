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    Apple'dan çalışanlarını işe getirmek için otonom araç

    chip.com.tr
    25 Ağustos 2017 - 08:13Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 08:13

    Yeni gelen bilgilere göre Apple, çalışanlarını kampüsleri arasında taşıyacak otonom araç üzerinde çalışıyor!

    Bir süre önce Apple'ın tamamen kendi otonom arabasını yapmaktan vazgeçip, bunun yerine otonom sürüşün yazılım yönüne odaklanacağını duymuştuk. The New York Times'da Daisuke Wakabayashi'nin yeni bir haberine göre ise şimdi, bu daha küçük hedefler yeni bir yön kazanmış gibi görünüyor. Habere göre otonom bir araç, Apple'ın şu anki kampüsü ile yenisi arasında çalışanları götürüp getirecek.

    Bu projenin adı "PAIL," Palo Alto to Infinite Loop'un kısaltması, ve Apple'ın yapacağı yeni bir araba yerine başka bir üreticinin arabasının üzerine yapılacak. Apple, kendini-süren arabalarını test etme iznine sahip ve geçen sene Apple yazılımı tarafından sürülen bazı Lexus'lar görülmüştü.

    Bunların yanında Apple, tüm arabayı yapmaktan vazgeçen tek firma değil. Waymo da bilindik araba üreticileri için yazılım geliştirmeye odaklanmaya başladı.

    Etiketler: apple , otonom araç , sürücüsüz otomobil
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