Apple'dan BDDK uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartıyla online alışveriş için müşteri onayı şartını 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a ertelerken Apple, müşterilerine bir kez daha e-posta bildiriminde bulundu.

Apple'da kayıtlı kredi kartı internet işlemine açık olmayan müşterilere gönderilen e-postada, bankacılık yönetmeliğindeki değişiklik nedeniyle ödeme yönteminin etkinleştirilmesi istendi.

Apple, önceki açıklamasını da hatırlattığı e-postada, "Lütfen BDDK'nın bu yeni düzenlemenin başlama tarihini ertelediğini göz önünde bulundurun. 31 Aralık 2017 itibarıyla tüm kullanıcıların kredi ve banka kartlarını internetten yapacakları işlemlerde kullanabilmek için bankalarıyla irtibata geçerek gerekli onayları vermeleri gerekecek." ifadelerine yer verdi.

Kredi kartı kullanıcılarının 31 Aralık'tan sonra online alışveriş yapmaya devam edebilmesi için bankaya onay bildirimi yapması gerekiyor.

Türkiye'de kredi kartları ve banka kartları ile yapılan ödemelerin tutarı geçen yıl 587 milyar lira oldu ve online ödemeler toplam kartlı ödeme tutarının yüzde 11,6'sını oluşturdu.