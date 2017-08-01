Apple'dan ayrıldılar, hayatları değişti!

Steve Jobs, Tim Cook ve Jony Ive gibi isimlere aşina olsak da bu isimler, Apple'ın birbirinden müthiş ürünlerinin tek sorumlusu değiller. Apple'ın geniş takımı çok anılmasa da, tasarım, geliştirme ve diğer süreçlerde en az bu isimler kadar takdiri hak ediyorlar.

Ancak büyük işler yapmak için Apple'ın büyük çatısı altında olmanız şart değil. Aşağıda önceden Apple'da çalışan, ancak firmadan ayrılarak kendi başlarına büyük işler başaran 5 ismi sıraladık.

1. Android – Andy Rubin: Rubin, 2005'te Google'a katılmadan önce Apple'da üretim mühendisi olarak çalışıyordu. Bir süre Android'in liderliğini yapan Rubin, şu an Essential Phone ile kendi işinin başında.

2. Nest – Tony Fadell: iPod'un babası Tony Fadell, Apple'ın ikonik müzik cihazıyla müzik tutkunları üzerinde büyük bir etkiye sahip. Fadell, Apple'dan 2008'de ayrılmış ve iki sene sonra Nest'i kurmuştu. Fadell, firmayı Ocak 2014'te 3,2 milyar dolara Google'a sattı.

3. EA - Trip Hawkins: Hawkins, 1982'de Apple'daki strateji ve pazarlama direktörlüğü görevini bırakarak Electronic Arts'ı kurdu. EA, bugün dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden ve yayıncılarından bir tanesi.

4. Flipboard – Evan Doll: 2003 ile 2009 arasında Apple'da yazılım mühendisliği yapan Doll, Apple'dan ayrılarak sosyal ağları birleştiren Flipboard'un kurucularından oldu.

5. LinkedIn - Reid Hoffman: 1994 ve 1996 arasında Apple'ın çevrimiçi hizmet sisteminde çalışan Hoffman, LinkedIn'i 2002'de kurdu. Platformun şu an 400 milyondan fazla aktif kullanıcısı var.

6. Obi Worldphone – John Sculley: Eski Apple CEO'su olan, aynı zamanda Steve Jobs'u kovmasıyla tanınan Sculley'in telefon firması Obi çok tanınmasa da, bolca potansiyele sahip.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: APPLE'IN ŞANSLI ÇANTASI İÇİN KAMP YAPIP BEKLEDİLER