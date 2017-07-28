Apple'a 506 milyon dolarlık şok ceza

Bir ABD bölge yargıcı, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nin bir patentini ihlal ettiği için Apple'ın 506 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiği kararına vardı. Üniversitenin adına çalışan bir araştırma kuruluşuna ait bir patenti çiğneyen Apple, davanın iki yıl sürmesi ardından en başta karar verilen cezanın iki katını ödeyecek.

İlk olarak Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) tarafından başvurusu yapılan patent, "öngörücü devre" adlı bir işlemci teknolojisini içeriyor ve kullanıcının hareketlerini öngörerek performansı arttırmayı amaçlıyor.

Mahkeme ilk olarak 2015'te Apple'ın bu patenti çiğnediği kararına varmıştı. Bu teknolojiyi iPhone ve iPad'lerde bulunan A7, A8 ve A8X işlemcilerinde kullanan Apple, en başta 234 milyon dolar ceza ödeyecekti.

Aynı bölge yargıcı olan William Conley, geçtiğimiz Pazartesi günü oluşan zarardan dolayı cezaya 272 milyon dolar daha ekledi ve Apple'a toplam 506 milyon dolar tazminat verdi. Yargıcın ceza miktarını arttırmasının sebebi ise Apple'ın 2015'ten bu yana patenti ihlal etmeye devam etmesi.

İlk olarak 862 milyon dolar ceza verilmesi düşünülen şirket, en başta patenti istemeden ihlal ettiği için 506 milyon dolara indirildi.

ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvuran Apple'ın inceleme talepleri reddedildi, bunun üzerine şirket Conley'in son kararına itiraz etmeye karar verdi.



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