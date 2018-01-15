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Apple yanlışlık yaptı, eski iOS sürümlerini iPhone'lara yükledi!

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 06:30 | Son Güncelleme:

Apple iPhone kullanıcıları dün ilginç bir hatayla karşılaştı. Telefonlarını yeni sürüme güncelleyen ve iOS 11.2.2 güncellemesiyle telefonlarını kullananlara sunulan bir başka güncelleme, telefonları güncellemediği gibi iOS 10, iOS 9 ve iOS 6 sürümlerine geri döndürdü!

Apple şirketinde dün gece yaşanan kısa süreli aksilik sayesinde, şirket yanlışlıkla da olsa eski sürümlerini imzaladı. Ve bu süreçte radara takılan bir grup kullanıcı iOS 11 sürümüne sahipken; iOS 10, iOS 9 ve hatta iOS 6.1.3 sürümüne kadar gerilediler.

Apple yanlışlık yaptı, eski iOS sürümlerini iPhonelara yükledi

Bilindiği üzere eski iPhone modellerine, yeni IOS sürüm güncellemeleri geldikçe Apple tarafından telefonlar yavaşlatılıyorlardı. Bu durum karşısında iPhone kullanıcılarının iOS 11‘e olan güveni azalmışken, bir çok insan dün ki aksiliği de fırsat bularak eski sürümlere yeniden sahip olmayı başardılar.

Ancak eski sürüm iPhone'ların (iOS 6 yüklü olanlar) Whatsapp kullanamayacağını da hatırlatalım.

 
Etiketler: telefon
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