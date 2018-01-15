Apple yanlışlık yaptı, eski iOS sürümlerini iPhone'lara yükledi!

Apple şirketinde dün gece yaşanan kısa süreli aksilik sayesinde, şirket yanlışlıkla da olsa eski sürümlerini imzaladı. Ve bu süreçte radara takılan bir grup kullanıcı iOS 11 sürümüne sahipken; iOS 10, iOS 9 ve hatta iOS 6.1.3 sürümüne kadar gerilediler.





Bilindiği üzere eski iPhone modellerine, yeni IOS sürüm güncellemeleri geldikçe Apple tarafından telefonlar yavaşlatılıyorlardı. Bu durum karşısında iPhone kullanıcılarının iOS 11‘e olan güveni azalmışken, bir çok insan dün ki aksiliği de fırsat bularak eski sürümlere yeniden sahip olmayı başardılar.



Ancak eski sürüm iPhone'ların (iOS 6 yüklü olanlar) Whatsapp kullanamayacağını da hatırlatalım.