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    Apple Watch'lar İsviçreli saat üreticilerini vurdu

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

    Apple saat satışında geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ürettiği akıllı saatlerle dünya lideri olan İsviçreli üreticilerin toplamından çok daha fazla saat sattığı dikkat çekiyor.

    Saat üretimi denildiği zaman akıllara İsviçre'nin önde gelen saat markaları şu sıra zor günler geçiriyor. Apple, 2017’nin son üç ayında ürettiği saatlerde eriştiği satış rakamıyla bütün İsviçreli saat üreticilerinin sattıkları saatlerin toplamından daha fazla saat satışı gerçekleştirdi.

    Apple’ın 2017’nin son çeyreğinde yani Ekim – Kasım – Aralık ayları içerisinde İsviçreli üreticilerden 2 milyon tane daha fazla saat satışı yaptı. Toplam sattığı saat sayısı ise 8 milyonu buluyor. Omega, Rolex, TAG Heuher ve Swatch gibi dünya çapında ünlü olmuş İsviçreli saat üreticileri ise toplamda sadece 6.8 milyon tane saat satışı gerçekleştirdi.

    Temmuz – Ağustos – Eylül aylarında yani 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Apple sadece 3.9 milyon tane saat satışı gerçekleştirmişti. İsviçreli üreticilerin ise bu aylarda sattığı toplam saat adedi 5.9 milyon tane saat. 

    Etiketler: apple , apple watch , akıllı saat , swatch
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