MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Apple Watch'lar iPhone esaretinden kurtuluyor!

    Apple Watch'lar iPhone esaretinden kurtuluyor!

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 07:33Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:33

    Gelen son haberlere bakılırsa Apple Watch 3, iPhone'ların "hakimiyetinden" tamamen kurtulacak!

    Apple Watch şu ana adar gitmediği bir yola gidebilir ve LTE desteği ekleyerek bir ağ bağlantısı gerektiren işlevleri için iPhone'un yanınızda olması gereksinimini ortadan kaldırabilir. Bloomberg ile konuşan kaynaklar, Apple'ın hücresel ağlara bağlanabilen bir akıllı saat geliştirdiğini söylüyor.

    Apple Watch 3 olması beklenen yeni model, 2017'nin sonlarında piyasaya çıkabilir, ama bu senenin ötesine itilme ihtimali de var. Bir ihtimal de, Apple'ın 10. yıl dönümünde iPhone 8 ile birlikte, Eylül ayında çıkacak olması.

    Dahili hücresel ağ desteği ile yeni Apple Watch aramalar yapabilecek, mesajlar gönderebilecek, şarkı akışı yapabilecek ve haritalardan bilgi indirebilecek. Bunlar, eski Apple Watch ile yakınınızda iPhone olmasını gerektiren ama yeni Apple Watch ile bağımsız olarak yapılabilecek şeylerden bazıları.

    Yeni akıllı saatle ilgili en önemli endişelerden biri pil ömrü. Apple, LTE fonksiyonunun pili fazla hızlı tüketmemesi için yollar geliştirmeye çalışıyor.

    Apple Watch 3 çıktığında muhtemelen WatchOS 4 işletim sistemi ile çalışıyor olacak.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: APPLE WATCH'U YAKINDAN GÖRÜN

    Etiketler: apple , apple watch , iphone , akıllı saat , telefon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri