Apple Watch'lar iPhone esaretinden kurtuluyor!

Apple Watch şu ana adar gitmediği bir yola gidebilir ve LTE desteği ekleyerek bir ağ bağlantısı gerektiren işlevleri için iPhone'un yanınızda olması gereksinimini ortadan kaldırabilir. Bloomberg ile konuşan kaynaklar, Apple'ın hücresel ağlara bağlanabilen bir akıllı saat geliştirdiğini söylüyor.

Apple Watch 3 olması beklenen yeni model, 2017'nin sonlarında piyasaya çıkabilir, ama bu senenin ötesine itilme ihtimali de var. Bir ihtimal de, Apple'ın 10. yıl dönümünde iPhone 8 ile birlikte, Eylül ayında çıkacak olması.

Dahili hücresel ağ desteği ile yeni Apple Watch aramalar yapabilecek, mesajlar gönderebilecek, şarkı akışı yapabilecek ve haritalardan bilgi indirebilecek. Bunlar, eski Apple Watch ile yakınınızda iPhone olmasını gerektiren ama yeni Apple Watch ile bağımsız olarak yapılabilecek şeylerden bazıları.

Yeni akıllı saatle ilgili en önemli endişelerden biri pil ömrü. Apple, LTE fonksiyonunun pili fazla hızlı tüketmemesi için yollar geliştirmeye çalışıyor.

Apple Watch 3 çıktığında muhtemelen WatchOS 4 işletim sistemi ile çalışıyor olacak.



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