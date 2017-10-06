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    Hürriyet >Teknoloji>Apple Watch'e özel watchOS 4.0.1 güncellemesi yayında!

    Apple Watch'e özel watchOS 4.0.1 güncellemesi yayında!

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 08:22 | Son Güncelleme:

    Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch 3'ler için özel olarak yayınladığı watchOS 4.0.1 sürümü güncellemesi neleri değiştiriyor?

    Apple sessiz sedasız watchOS 4.0.1 güncellemesini yayınladı; ancak saatiniz Apple Watch 2 ve öncesiyse boşuna güncellemeyi kontrol etmeyin! Zira watchOS 4.0.1 olarak yayınlanan sürüm sadece Apple Watch 3 akıllı telefonları için geldi. Yeni güncellemenin sadece son akıllı saat serisi için yayınlanmasının nedeni de var. Saatlerin LTE desteğinde yaşanan bir sorun nedeniyle güncellemenin geldiği belirtiliyor.

    Yeni güncelleme LTE desteğinde önemli düzenlemeler yapıyor. Aslında akıllı saatlerde daha önce bu sorunun gündeme geldiğini belirtmiştik. Söz konusu sorun Apple Watch 3 akıllı saatlerinin LTE desteğini açtığınız zaman, bulunan WİFİ ağlarına otomatik olarak bağlanılmasına ve LTE sisteminin kullanılamaz duruma gelmesine neden olan sorunun, watchOS 4.0.1 sürümüyle beraber giderildiği açıklandı.

    Apple Watche özel watchOS 4.0.1 güncellemesi yayında

    Bunun yanı sıra yeni sürümde yer alan bir de önemli açığın kapatıldığı yönünde açıklamalar yapıldı. WİFİ üzerinde yer aldığı belirtilen açığın kapatılması ve LTE sisteminin düzenlenmesiyle beraber şu an için Apple Watch 3 sorunsuz bir şekilde kullanılabilir durumda. Tabii ki ülkemizde böyle bir sıkıntı zaten yoktu. Çünkü LTE desteği olan modeller ülkemizde satışa çıkmadı.

    GPS destekli olan model içinse watchOS 4.0.1 herhangi bir düzenleme sunmuyor. Bunun için bir sonraki güncellemeyi beklemek gerekiyor. Apple’ın güncellemelerinin ise uzunca bir süre daha devam edeceğini görmek mümkün olacak. Akıllı saatler için ilk büyük güncelleme sürümü olacak olan watchOS 4.1 serisinin ise birkaç ay sonra gelmesi bekleniyor.

    Etiketler: apple , apple watch 3 , akıllı saat , watchos , watchos 4.0.1 , saat
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