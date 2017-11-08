Apple Watch Series 3 İstanbul Maratonu'nda koşturuyor!

Apple Watch Series 3, önceki modellere göre daha gelişmiş özelliklere sahip. Tasarım olarak minimal değişiklikler ile karşımıza çıksa da donanımsal olarak sağlık ve spor konusunda daha yetenekli. İstanbul Maratonu veya daha uzun mesafe koşular için yeni akıllı saati kullanabilirsiniz. Cihaz yerleşik GPS ve yeni altimetre sayesinde tüm dış mekan antrenmanlarını takip edebiliyor

Apple Watch 3 bunlarla birlikte akıllı aktivite koçluğu, gelişmiş kalp atış hızı ölçme, doğrudan bileğinizden erişebileceğiniz favori çalma listeleri, daha duyarlı bir Siri deneyimi de içeriyor. Amatör veya profesyonel koşucular için de Nike+ Run Club uygulaması var. Bu uygulama koşu deneyimini daha iyi hale getirebilecek içerik sunuyor.Ülkemizde GPS destekli Apple Watch 3 modeli var. Hücresel bağlantılı model ise desteklenmiyor.





GPS destekli olan Apple Watch 3'ün de sadece spor modeli satılıyor. Yani alüminyum kasaya ve spor bilekliğe sahip. Paslanmaz çelik ve seramik ise hücresel modelde bulunuyor.

Apple Watch 3'ün normalde hücresel bağlantılı - GPS destekli ve sadece GPS olmak üzere iki modeli var. LTE özelliği olan modelin depolama alanı 16 GB, ama GPS modeli 8 GB hafızaya sahip. Diğer bir fark olarak LTE destekli saatin paslanmaz çelik ve seramik modellerinin ekranlarında safir cam yer alıyor. Diğer tüm modellerin ekranında ise Ion-X cam kullanılmış.

50 metreye kadar suya dayanan yeni akıllı saatte çift çekirdekli S3 işlemci ve W2 Apple wireless çipi var. Apple Watch 3 kalp ritminin normalin dışında olduğunu anlayabiliyor. Kullanıcısını uyarıyor. Kalp krizi riskine karşı uyarı diyebiliriz.