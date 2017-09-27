Apple Watch 3'lerde şarj problemi ortaya çıktı!

Apple'ın bu yıl Apple Park'ta düzenlediği ve yeni iPhone'larını tanıttığı etkinlikte, cihazlarına önemli bir desteği daha getirdiğini görmüştük. Diğer pek çok marka tarafından yıllar öncesinden kullanılmaya başlayan Qi kablosuz şarj desteğini sonunda iPhone'larına getiren Apple, ayrıca yeni akıllı saati Apple Watch Seri 3'te de bu özelliği desteklediğini açıklamıştı. Buna uygun olarak 2018 yılında kablosuz şarj setlerini de kullanıcılara sunacak olan Apple, AirPower ismini verdiği bu pedle Qi kablosuz şarj kullanımı sunacak. Apple kullanıcıları, o zamana kadar üçüncü parti üreticilerin ürünlerini kullanabilecek, ancak...





Mac Otakara isimli bir YouTube kanalı, Apple'ın Qi kablosuz şarj desteğini test etmiş. Bir kablosuz şarj pedi üzerine yerleştirdiği iPhone'da herhangi bir sorun yer almazken, Watch Seri 3'te bir sıkıntı görülüyor. Videoda, akıllı saatin pedin farklı noktalarına yerleştirildiğini ve genel olarak şarj olmadığını görüyoruz. Ancak yer yer de şarj olabiliyor. Bu detay, kullanıcıların kafasını karıştıracak cinsten.





Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower yılbaşından sonra satışa çıkacak ve iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch ve AirPods'ları kablosuz şarj edebilecek



Mac Otakara'nın bir dizi kablosuz şarj pedi üzerinde yaptığı bu teste göre, Watch Seri 3'te bir sıkıntı söz konusu. Ancak Apple, bunu kendi AirPower şarj pedleriyle de çözebilir. Bunu hep birlikte cihaz satışa çıktığında göreceğiz.