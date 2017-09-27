Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Apple Watch 3'lerde şarj problemi ortaya çıktı!

    Apple Watch 3'lerde şarj problemi ortaya çıktı!

    chip.com.tr
    27.09.2017 - 08:01 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 08:01

    Apple Watch Seri 3, kablosuz şarjı destekliyor desteklemesine ancak ortaya çıkan bir sorun, saatin kusursuz bir şekilde kablosuz şarj teknolojisini kullanamadığını gösteriyor.

    Apple'ın bu yıl Apple Park'ta düzenlediği ve yeni iPhone'larını tanıttığı etkinlikte, cihazlarına önemli bir desteği daha getirdiğini görmüştük. Diğer pek çok marka tarafından yıllar öncesinden kullanılmaya başlayan Qi kablosuz şarj desteğini sonunda iPhone'larına getiren Apple, ayrıca yeni akıllı saati Apple Watch Seri 3'te de bu özelliği desteklediğini açıklamıştı. Buna uygun olarak 2018 yılında kablosuz şarj setlerini de kullanıcılara sunacak olan Apple, AirPower ismini verdiği bu pedle Qi kablosuz şarj kullanımı sunacak. Apple kullanıcıları, o zamana kadar üçüncü parti üreticilerin ürünlerini kullanabilecek, ancak...

    Apple Watch 3lerde şarj problemi ortaya çıktı

    Mac Otakara isimli bir YouTube kanalı, Apple'ın Qi kablosuz şarj desteğini test etmiş. Bir kablosuz şarj pedi üzerine yerleştirdiği iPhone'da herhangi bir sorun yer almazken, Watch Seri 3'te bir sıkıntı görülüyor. Videoda, akıllı saatin pedin farklı noktalarına yerleştirildiğini ve genel olarak şarj olmadığını görüyoruz. Ancak yer yer de şarj olabiliyor. Bu detay, kullanıcıların kafasını karıştıracak cinsten.

    Apple Watch 3lerde şarj problemi ortaya çıktı
    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower yılbaşından sonra satışa çıkacak ve iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch ve AirPods'ları kablosuz şarj edebilecek

    Mac Otakara'nın bir dizi kablosuz şarj pedi üzerinde yaptığı bu teste göre, Watch Seri 3'te bir sıkıntı söz konusu. Ancak Apple, bunu kendi AirPower şarj pedleriyle de çözebilir. Bunu hep birlikte cihaz satışa çıktığında göreceğiz.

    Etiketler: apple watch 3 , akıllı saat , airpower
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri