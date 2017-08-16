Apple Watch 3 ne zaman satışa çıkacak?

Apple'ın yeni iPhone'ları Eylül ayında tanıtmayı planladığı bir sır değil, ancak etkinlikte görünmesi muhtemel başka bir cihaz daha var. Apple Watch 2'nin devam modeli olan Apple Watch 3 de Eylül'de açıklanacak gibi görünüyor.

CNBC'nin haberine göre, Apple Watch 3 adlı yeni giyilebilir cihaz, iPhone 8 ve diğer iki yeni iPhone 7 modeliyle birlikte duyurulacak. Konuyla ilgili bir başka bilgiye göre, bir sonraki Apple Watch'un çağrı almak için iPhone ile eşleştirilmesi gerekmeyecek.

Yani Apple Watch 3, bir iPhone'a bağlanmayı gerektirmeyen bağımsız bir giyilebilir cihaz olacak. Bir iPhone'a sahip olmayı göze alamayan veya istemeyen bazı müşteriler de Apple'ın yeni giyilebilir cihazını kullanabilecek. Kaynak, hücresel bağlantıyı kullanabilmek için Apple Watch 3'ün fiziksel SIM kartı değil, gömülü bir SIM'i paketleyeceğini iddia ediyor. Çağrıları yapma ve alma dışında Apple Watch 3 kullanıcıları, cihazı bir iPhone ile eşleştirmek zorunda kalmadan müzik akışını gerçekleştirebilecekler.

Hücresel bağlantı gibi özelliklerin eklenmesinden dolayı Apple, öncekinden daha hızlı pilinin bitmesine neden olacağından, yeni modelin pilini güçlendirecek gibi görünüyor.