ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 3'üncü nesil akıllı saati Apple Watch 3 için geri sayım başladı.

Çin basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddialara göre, MacBook ve Apple Watch üretiminden sorumlu Tayvan merkezli Quanta Computer Apple Watch 3'ün üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl içinde raflardaki yerini alması beklenen modelin 38 mm ve 42 mm olmak üzere iki opsiyon ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Apple Watch 3'ün LTE seçeneği sayesinde iPhone modelleri ile eşleştirme zorunluluğunu ortadan kaldıracağı da sıklıkla dile getirilen iddialar arasında.

ntv'nin haberine göre Apple Watch 3'ün Apple'ın iPhone 8 lansmanında görücüye çıkamsı ve bu yıl içinde satışa sunulması bekleniyor.