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    Hürriyet >Teknoloji>Apple Watch 3 bugün Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatlar

    Apple Watch 3 bugün Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatlar

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 10:48 | Son Güncelleme:

    Apple'ın 12 Eylül'de iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte duyurduğu Apple Watch Series 3 bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Kalp atışınızı artık çok daha detaylı takip edebilen yeni saatin diğer dikkat çeken özelliklerine ve fiyatına gelince...

    Apple Watch, yüzücüler için yeni özelliği, yeni akıllı aktivite asistanı ve yenilenmiş arayüzüyle yine en iyisi olmak için iddialı. Kalp atışlarınız artık daha detaylı bir şekilde takip edilecek.

    watchOS 4.0 yüklü olarak gelen Apple Watch 3, Apple Watch 2 ile aynı form faktörünü koruyor. Yine 38 mm ve 42 mm kasa boyutları sunulurken; önceki nesillere ait kayış ve kordonları kullanmaya devam edebileceksiniz.

    Yeni çift çekirdekli işlemci ile Siri daha hızlı hale geliyor ve artık sizinle akıllı saat üzerinden konuşabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi içinse yeni W2 çipi sunuluyor. Ek olarak, Apple Watch artık altimetreye de sahip. Apple Watch 3 yeni kişiselleştirilebilir saat kadranları, komplikasyonlar, güçlü Siri desteği ve uygulama ile bildirimlere anına ulaşmanızı sağlamasıyla tam zamanlı yardımcınız olacak.
    Apple Watch 3 bugün Türkiyede satışa çıktı İşte özellikleri ve fiyatlar

    Her türlü egzersiz için yanınızda olacak destek sağlayan ürünü yerleşik GPS, geliştirilmiş kalp atış hızı sensörü, 50 metre suya dayanıklı tasarım ve güncellenen kapsamlı antrenman uygulamasıyla dikkat çekiyor.

    APPLE WATCH 3 TÜRKİYE FİYATLARI

    Fiyatlar ise ekran büyüklüğüne göre değişiyor. 1649 TL'den başlayan fiyatlarla satılan 38 mm Apple Watch 3 ile birlikte 42 mm olan model de 1799 TL'den alıcısına ulaşacak.
    Apple Watch 3 bugün Türkiyede satışa çıktı İşte özellikleri ve fiyatlar
    HÜCRESEL BAĞLANTILI MODEL HENÜZ SATIŞTA DEĞİL

    Hücresel bağlantı teknolojisini kullanan Apple Watch 3 modelleri ise henüz satışa sunulmadı. Bu saatleri kırmızı yüzeye sahip Dijital Crown kısmından ayırt edebiliyoruz.

    Apple Watch 3 bugün Türkiyede satışa çıktı İşte özellikleri ve fiyatlar
    APPLE WATCH 3 NIKE+ 5 EKİM'DE SATIŞTA

    Apple Watch'un Nike özel sürümü de 5 Ekim'de Türkiye'de satışa çıkıyor. Başlangıç fiyatı ise 1649 TL. 

    Etiketler: apple watch series 3 , apple watch 3 , akıllı saat , apple , iphone x , telefon , iphone 8 , iphone 8 plus
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