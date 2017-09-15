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    Apple Watch 2'nin üretimi durduruluyor!

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 08:41 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 08:41

    Apple Watch Series 3'ün tanıtılmasıyla birlikte önceki nesil Apple Watch 2'lerin üretimi de durduruluyor. Apple Watch 2 ile birlikte kırmızı iPhone 7'lerin üretimi de sona eriyor.

    Apple'ın 12 Eylül akşamı dünyaya tanıttığı Apple Watch Series 3 ve yeni iPhone'larla birlikte bazı ürünlerin de ölüm fermanı imzalandı. Ancak ilginç bir şekilde geçtiğimiz yıl tanıtılan 2. Nesil Apple Watch satıştan kaldırılırken 1. Nesil Apple Watch satışı ise halen devam ediyor.

    Bunun nedeniyse 3 model arasına büyük farklar olmamasını gösterebiliriz. Şu anda sektörün lideri konumunda olan Apple Watch, ilk akıllı saatini satıştan kaldırsaydı ikinci ve üçüncü nesil akıllı saatler arasında, özellikle ülkemizdeki sürümler arasında pek bir fark olmayacaktı. Bunu önlemek için Apple’ın 2. Nesil akıllı saatini satıştan kaldırdığı düşünülüyor.

    Apple Watch Series 3 ile Series 1 arasındaki farklara baktığımızda ise Series 3’ün ilk modelden farklı olarak sadece yerleşik GPS ve GLONASS, barometrik altimetre, çift çekirdekli S3 işlemci ve W2 wireless çipler ile 50 metre suya dayanıklı tasarımı olduğunu görüyoruz.

    Fiyatlar ise Apple Watch Series 1 için 1.199 TL’den başlarken Apple Watch Series 3 modellerinde 1.649 TL’den başlıyor. 38 mm ve 42 mm kasa boyutu, kasa malzemesi ve seçtiğiniz kayışla kişiselleştirebiliyorsunuz.

    Etiketler: apple watch 3 , apple watch series 3 , akıllı saat , iphone 7
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