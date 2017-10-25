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    Apple ve Samsung yine mahkemelik oldu! Sebebi ise...

    chip.com.tr
    25.10.2017 - 07:38 | Son Güncelleme:

    Apple ile Samsung patent savaşları dur durak bilmiyor. Sonuca ulaşmış gibi görünen davayı Samsung'un başarılı temyizi, yine uzattı.

    Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz ama değişmemekte inat eden bazı şeyler var. Bunlardan biri de Apple ile Samsung'un hiç durmayan şekilde devam eden davaları. Apple, akıllı cep telefonu tasarımları konusundaki ihlalleri sebebiyle Samsung'a dava açmaya devam ediyor.

    ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Lucy Koh davaya yıllardır bakıyor ve Pazar günü yeni bir davaya onay verdi. Patent avukatı Florian Mueller, yargı kararını ilk fark eden kişiydi ve %30 şansla tarafların olayı mahkeme salonu dışında halledeceğini ifade etti.

    Apple ve Samsung yine mahkemelik oldu Sebebi ise...

    Peki, neden şimdi yeni bir duruşma olacak? İlk yargı kararı, Apple'ın patentlerini ihlal eden Samsung telefonlarını satış kârı üzerinden cezalandırmıştı, ama Galaxy Note 8 yapımcısı zararın ayrı ayrı parçalar üzerinden hesaplanması gerektiğini, telefonun bütününün üzerinden olmaması gerektiğini ileriye sürdü.

    Ama ilk yargı kararı da kolay verilmiş bir karar değildi. Geçen sene dava ABD Yüksek Mahkemesi'ne gittiğinde, Amerikalıların %99'unun Coca Cola'yı sadece şişe şeklinden tanıyacağına dair bir söz alıntısı yapıldı ve bunun orijinal iPhone'un yuvarlak köşeli dikdörtgen tasarımı için de geçerli olduğu vurgulandı.

    Davanın ne yöne gideceği çok belirsiz görünüyor. Daha fazla gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız.

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