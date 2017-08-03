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    Apple TV'ye 4K ve HDR desteği

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 08:18Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 08:19

    Apple TV ye gelen yeni bir değişiklik çok yakında Apple TV'nin 4K ve HDR'ı destekleyeceğini işaret ediyor. Peki, Apple'ın kullanıcıları için tam olarak neler değişiyor?

    Aylardır 4K destekli bir Apple TV'nin tanıtılacağına dair söylentiler kulaktan kulağa dolaşıyordu fakat Apple konuya ilişkin resmi açıklamalarda bulunmamıştı, ancak yapılan yeni bir değişiklik Apple'ın 4K ve HDR destekli bir Apple TV'yi piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.

    Mac Rumors'dan yapılan açıklamaya göre iTunes, kullanıcıların önceden satın almış oldukları filmleri 4K ve HDR'ı desteklediği şeklinde listelemeye başladı , Apple'ın mağazasının ve cihazlarının da yakında daha kaliteli videoları destekleyebileceğini öne sürdü.

    Ancak şu an için İTunes aracılığıyla filmleri 4K veya HDR formatında indirmenin hiçbir yolu bulunmadığını, şimdilik yalnızca satın alma geçmişinde görülebildiğini de ekleyelim.

    Apple'ın film geçmişinde bu özelliği görülebilir hale getirilmesi de Apple'ın 4K ve HDR formatı için hazırlık yaptığını ve gelecekte videoları 4K olarak izleyebileceğimizi gösteriyor.

    shiftdelete'in haberine göre, 4K özelliğin Passengers, Fantastic Beasts And Where To Find Them gibi filimlerin geçmişinde görülebiliyor olması da Hem Colombia Pictures'ın hem de Warner Bros'un yüksek çözünürlüklü filmler için kolları çoktan sıvadığını gösteriyor.

    Yeni sürümün ne zaman duyurulacağına gelirsek, Apple genellikle Sonbahar başlarında yeni ürünlerini duyurması ve ortada yeni bir Apple TV varsa, bunu önümüzdeki sonbahar da tanıtma ihtimalinin de bir hayli yüksek olduğunu söyleyebilirim.

    Etiketler: apple , apple tv , hdr , 4k
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