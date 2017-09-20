Apple, Türkiye'de çalışacak eleman arıyor!

Apple'ın Türkiye'de yanlızca 2 mağazası bulunuyor. Bu mağazaların ikisi de İstanbul'da yer alıyor. Apple şimdiyse buralarda çalışacak yeni çalışanlar arıyor. 14 farklı pozisyonda çalışan arıyan Appe Türkiye'nin açtığı ilanlar arasında Kurumsal Müşteri Limiti, Teknik Uzman ve Mağaza Lideri gibi farklı pozisyonlar bulunuyor. Şu an toplam 27 iş ilanı yayında olan Apple, başvuruları kendi sitesi üzerinden kabul ediyor. Açılmış olan pozisyonlar, daha önce iş tecrübesi olmayanları bile içine alıyor.

Apple'ın iş ilanları arasında Kurumsal Müşteriler Lideri, Uzman, Operasyon Eksperi, Bilirkişi, Pazar Lideri, Çözüm Mühendisi, Kurumsal Müşteriler Eksperi, Yaratıcı Kişi, Müdür, Mağaza Lideri, Apple Store Leader Program, Genius, Teknik uzman ve Kıdemli Müdür yer alıyor.

Apple Türkiye’de kariyer yapmak için Apple hesabınız ile Jobs.Apple.com adresine giriş yapmanız ve özgeçmiş göndermeniz gerekiyor. Bu pozisyonlarının hepsinin İstanbul’daki mağaza için geçerli olduğunu belirtelim.