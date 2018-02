Apple iPhone'da Touch ID'yi bitiriyor!

Apple'ın geçtiğimiz yıl iPhone X'u tanıtmasının ardından gelen sızıntılar üzerine, şirketin, bu yıl üç yeni model tanıtacağı düşünülüyor. Bunlar da; iPhone X, iPhone X Plus ve 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone. KGI Securities'in başarılı analisti Ming-Chı Kuo bu yılın başından beri yayınladığı raporlarda sürekli iPhone üzerine yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Kuo, Apple'ın bu yıl iPhone SE 2 modelini tanıtma ihtimalinin düşük olduğunu söylemişti. Başarılı analist en son yayınladığı raporda da Touch ID'nin tarih olacağını belirtmişti.

ET News tarafından paylaşılan rapor, Ming-Chı Kuo'yu doğruladı. Tedarik zinciri ET News, Apple'ın, bu yıl ki iPhone ve iPad modellerinde kullanacağı 3D algılama teknolojisinin modülleri için iki Çinli şirketle anlaştığını paylaştı. Ardından ET News'e destek veren Korea Heald, Apple'ın bu yıl ki ana tedarikçisinin LG Innotek olacağını iddia etti. LG Innotek, geçtiğimiz aymobil cihazlar ve yeni teknolojiler için kamera modüllerine 800 milyon dolar yatırım yapacağını belirtmişti. Tedarik zincirleri, bu yatırımın, Apple için olduğunu düşünüyor. Son olarak Bloomberg de bu yıl tanıtılacak olan iPad Pro modelinde Face ID olacağını belirtmişti.