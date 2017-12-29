Apple, Steve Jobs'ın telif hakkı davasını kaybetti

Apple ve Steve Jobs adlı İtalyan giyim markası arasında geçen dava sonuca ulaştı. 2012 yılında başlayan davada, kazanan taraf Steve Jobs şirketi oldu. Davanın oluşmasına neden olan sorun ise, İtalyan Vincenzo Barbato ve Giacomo Barbato kardeşlerin Steve Jobs isimli giyim firması kurması.

Bu isimle piyasaya çıkan giyim markasını gören Apple, hem şirketin isminin Steve Jobs olması hem de şirketin logosunun, Apple logosuna benzemesi nedeniyle, markaya dava açtı. 2012 yılından bu yana devam eden mahkeme, geçtiğimiz günlerde logosunda "J" harfi bulunan şirketin, Apple logosuna benzemediği, "J" harfinin elma gibi ısırılamayacağı ve logodaki harfin "Yarık J" olduğu belirlenerek sonuca ulaştı.