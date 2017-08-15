Apple Smart Connector ilgi görmedi

Apple genellikle diğer markalardan farklı bağlantı yöntemleri kullanmayı her zaman tercih ediyor. Bu bağlantı yöntemlerinden biri de Smart Connector. Yakın zamanda iPad pro ile birlikte tanıtılan Smart Connector geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporla başarısız olduğu bildirildi. Fast Company tarafından yayınlanan raporda, Apple’ın özel bağlantı teknolojisi Smart Connector’a yeterince talep olmadığını belirtildi. Beklentilerin aksine ilgi görmeyen Smart Connector hayal kırıklığı yarattı.

Raporda iPad Pro için piyasada hali hazırda 4 adet aksesuar bulunduğunu, Bunlardan ilki Apple'ın kendi Smart Keyboard'u olmakla beraber diğer üç ürünün Logitech tarafından sunulduğunu dile getirildi. Genellikle iPad pro kullanıcılarının bu ürünler arasında tercihi Apple'ın kendi Smart Keyboard’undan yana oluyor.

Ayrıca Smart Connector uyumlu aksesuar üretiminin hem çok maliyetli hem de yeterince talep olmayışının sıkıntı yarattığı Logitech yetkilileri tarafından bildirildi.