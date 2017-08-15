 Apple sanal gerçeklik gözlüğü mü yapıyor

Samsung ve Google tarafından birçok giyilebilir teknoloji üretimi yapıldı ve zaman içinde VR konusunda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Samsung ve Google VR ve giyilebilir teknoloji konusunda gelişmelere hız kesmeden devam ederken Apple tarafından henüz resmi olarak bir çalışma yapıldığı bildirilmedi.

İddiaya göre, şu ana kadar giyilebilir teknoloji açısından sadece akıllı saat üreten Apple VR teknolojisi çalışmalarına ağırlık verdi. Apple’ın son zamanlarda işe aldığı personeller veya aldığı patentler ise bu iddiayı doğrular nitelikte. Daha önce Oculus, Google ve Samsung’un faaliyet gösterdiği VR piyasasında Apple sadece patent almakla kalmıştı. Apple'ın 4 yıldır aldığı ve almaya devam ettiği sanal gerçeklik patentleri, yakında Apple'ın VR ürünleri ile karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

Apple 2014 yılında sanal gerçeklik ve prototipleme konusunda uzman birçok mühendisi işe almış aynı zamanda da Holo Lens adlı ses donanım şirketinde çalışan bir mühendisi de kiralamıştı. Şirket Ayrıca Apple özel lens ve algılama teknolojileri uzmanı mühendisleri de kadrosuna dahil etmişti.