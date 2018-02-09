Apple Pencil değişiyor! Yeni hali işte böyle olacak

Dijital kalemler aslında yıllardır tabletlerle kullanılıyor ancak artık farklı platformlarda da kullanılmaya başlandı. Bildiğiniz gibi akıllı telefon tarafında da Samsung Galaxy Note serisiyle kalem kullanımı yaygınlaşırken, bu teknolojide gelinen nokta, eski cep bilgisayarlarında kullanılan styluslardan çok daha farklı kuşkusuz. Özellikle Note 8'de yer alan S Pen'in 4096 kademe hassasiyeti çizerleri bir hayli memnun ediyor. Apple tarafında da Apple Pencil'in iPhone'larda kullanılacağı konuşuluyor ancak bununla ilgili henüz somut bir gelişme yok. Ancak Apple Pencil ile ilgili yeni bir patent ortaya çıkmış durumda.



Apple, dijital kalemi Apple Pencil için yeni bir patent almış. Bu patente göre Apple Pencil artık herhangi bir yüzeyde kullanılabilecek. Yani onu kullanmak için tablet veya ekran üzerine dokundurmak gerekmeyecek; masada, camda ve hatta "havada" hareket ettirdiğinizde, karşınızdaki ekrana notlar alabileceksiniz. Patentte, harici bir sensörle kablosuz olarak iletişim kuracağı ifade edilirken, bu verilerin sensöre radyo frekansı veya akustik sinyaller acalığı ile iletileceği söyleniyor.

Apple'ın aldığı bu patentin, aynı zamanda VR ve AR uygulamalarında kullanılabileceği de iddia ediliyor. Mesela Google'ın Tilt Brush isimli uygulaması, Oculus Rift ve HTC Vive üzerinden sanal gerçeklik içinde 3D imajlar çizmeye imkan tanıyor. Şimdi Apple'ın da buna ortak olabileceği düşünülüyor.

Apple Pencil şu an yalnızca iPad Pro'da çalışıyor. Az önce söylediğimiz gibi Pencil'in yine iPhone'larla da çalışacağı düşünülüyor ve bunun için ortaya atılan tarih 2019. Ancak bunu ve elbette alınan patentteki gibi "havada" çizim yapma yeteneğinin kazanıp kazanamayacağını ancak bekleyerek görebileceğiz.



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