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Apple Netflix'i satın mı alıyor?

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın bu yıl içinde Netflix'i satın alacağı konuşuluyor. Peki bu mümkün mü?

Apple'ın bu yılın en büyük satın alımlarından biri için kolları sıvadığı konuşuluyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Apple, Netflix'i satın almak için çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. 

250 milyar dolara yakın nakit rezervi bulunan Apple, Netflix'i satın almak için girişimlerine başladı. Söz konusu iddianın sahibi Citi analistleri Jim Suva ve Asyia Merchant. Bu ikili ABD Başkanı Trump'ın kurumlar vergisindeki son indirimden yararlanarak kendi video abonelik hizmetini başlatmak yerine Apple'ın muhtemelen 2018'de Netflix'i satın alabileceğini iddia ediyor.

Etiketler: televizyon , uygulama
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