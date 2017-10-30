Apple mühendisi bu görüntüler yüzünde işten atıldı

Apple'ın kendi bünyesinde katı kuralları olduğu biliniyor; bu anlamda YouTube'a düşen görüntüler de mühendisin başını fena halde yaktı. iPhone X çıkmadan önce çekilmiş olan video babasını iş yerinde ziyaret eden Brooke Peterson tarafından çekilmiş amatör bir video fakat deneme için mühendis babanın kullandığı iPhone X’in de görüntülerini içeriyor. Söz konusu video Apple Campus içerisinde çekilmiş fakat Apple Campus'ün içerisinde de kamerayla çekim yapmaya genel olarak izin yok.





Yani Youtuber Peterson teknoloji şirketleri için çok önemli olan gizliliği ihlal ederek babasının işinden kovulmasına neden oldu. Video, Apple'ın uyarısı sonrasında Youtube'dan silinmişti.

Yine de babasının başını yakan kız, babasının ve kendilerinin durumlarının iyi olduğunu ve o kadar üzgün olmadıklarını dile getiren de bir video yayınladı.