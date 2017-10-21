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    Apple MacBook şeklinde mağaza açtı!

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 19:17 | Son Güncelleme:

    Apple'ın "yeni amiral gemisi" olarak nitelenen, çatısı "MacBook" şeklindeki mağazası ABD'nin Chicago kentinde açıldı.

    Chicago Nehri kıyısında ünlü Michigan Caddesi'nde inşa edilen mağazanın açılışını, Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın On-Line ve Perakende Mağazalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Angela Ahrendts, Illinois Valisi Bruce Rauner ve Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel birlikte gerçekleştirdi.

    MacBook şeklindeki çatısının yanı sıra cam duvarlarıyla dikkati çeken mağazanın ilk müşterileri arasında yer almak isteyen binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi.

    Mağaza girişinde Cook tarafından karşılanan ilk müşteriler, içeri girdiklerinde de onlarca çalışanın alkışları eşliğinde ürünlerin bulunduğu alt kata indi. Cook ve Ahrendts daha sonra mağaza içinde müşterilerle fotoğraf çektirdi.

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    Medya kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği açılış birçok televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı. Ayrıca açılış süresince polisin yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra yaklaşık 50 kişilik özel güvenlik ekipleri görev yaptı.

    Etiketler: apple store
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