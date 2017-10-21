Apple Mac Mini'yi öldürdü mü?

Mac mini'nin son yenilenmesinin ardından üç sene geçti ve bu durum, bazıları için Apple'ın cihazı unuttuğu anlamına gelmeye başladı.

Ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. En azından Apple CEO'su, Mac mini'yle ilgili açıklama yapacak en yetkili kişilerden biri ve Mac mini'nin hala önemli olduğu söylüyor.

MacRumors'a göre sitenin okurlarından biri, Cook'a gönderdiği epostada şunları söyledi: "Mac mini'yi seviyorum ama üç senedir bir yenilik yok. Bu konuda yakında bir yenilik olacak mı?"

Cook ise şöyle cevap verdi: "Mac mini'yi sevmeniz beni memnun etti. Onu biz de seviyoruz. Müşterilerimiz Mac mini için çok yaratıcı ve ilginç kulanım alanları buldular. Şimdi yeni bir bilgi paylaşmanın zamanı değil ancak Mac mini'nin gelecekteki ürün serimizin önemli bir parçası olmasını planlıyoruz."

Cook'un cevabı, Mac mini'nin tarihe karışmadığını net biçimde doğruluyor. Ancak bunun dışında herhangi bir ipucu, ne yazık ki yok. Mac mini dördüncü nesil Haswell işlemciyle çalışıyor. Intel'in şu anki işlemcileri ise sekizinci nesil. Dolayısıyla Mac mini'nin yenilenmeye ihtiyacı olduğu açık.



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