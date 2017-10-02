Apple cihazı kullananları bekleyen tehlike

Apple yıllardır Intel’in ürettiği EFI sistemini bilgisayarlarında kullanıyor. Bu sistem işletim sistemini başlatıncaya kadar olan süreçteki güvenlik kontrolleri ve sistem testlerinin yapılması için kullanılıyor. Fakat bu sistemde bulunan bir güvenlik zafiyeti yüzünden bilgisayar korsanları bilgisayarınıza yüksek erişim sağlayabiliyor.

Apple bu açığı kapatan güncellemeyi kullanıcıların yüklemesi için uyarmıyor. Güncellemeyi yapan Apple kullanıcıları, birçok açığın güncellemeye rağmen hala kapatılmaması yüzünden bilgisayar korsanlarının hedefi altında. Güvenlik şirketlerinin çıkardığı raporlara göre 75.000 MacOS kullanıcısı EFI yazılım zafiyeti yüzünden tehlike altında.