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    Apple, iPhone'un tanıtımında 'utanç verici' anlar için personelini suçladı

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 14:39 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 14:40

    Apple, şimdiye kadar en pahalı iPhone modelinin tanıtımı sırasında yaşanan için personelini suçladı.

    Şirket, yeni akıllı telefonu iPhone X'in lansmanı sırasında, yüz tanıma sistemi Face ID'nin sahnede ‘başarısız' olmasının sebebinin cihazla alakalı olmadığını, hatanın personelden kaynaklandığını bildirdi.

    Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü iPhone'lar arasında en pahalısı olan iPhone X'in lansmanı sırasında, şirketin yazılım mühendisi ve Başkan Yardımcısı Craig Federighi, yeni yüz tanıma sistemi Face ID'yi kullanarak telefonun kilidini açmaya çalışmış fakat başaramamıştı.

    ​Bu olayın ardından birçok kişi, telefonun Face ID sisteminin Federighi'nin yüzünü tanımakta başarısız olduğu sonucuna varmıştı.

    ‘TAM DA TASARIMINA UYGUN HAREKET ETTİ'

    Fakat Apple'dan yapılan açıklamada, sahne arkasında çok fazla insanın telefonla oynadığı ve hatanın bundan kaynaklandığı belirtildi.

    Apple sözcüsü Yahoo'ya verdiği demeçte, "İnsanlar sahnedeki tanıtımından önce aleti kullanıyorlardı. Ve Face ID sisteminin kendi yüzlerini tanımaya çalıştığını fark etmediler. Bu kişiler Craig olmadığı için sistem birçok kez başarısız oldu. iPhone da tasarımına uygun olarak şifre girilmesini istedi. Face ID, tasarlandığı gibi çalıştı" dedi.

    Etiketler: Iphone , APPLE , Teknoloji
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