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Apple, iPhone'ların yavaşlatıldığını daha önceden anlatmış!

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 13:42 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz ay Apple, iPhone'ların bilerek yavaşlatıldığı üzerine gündeme oturmuş ve dünyanın dört bir yanından kullanıcılar tarafından şikayetlere maruz kalmıştı. Ancak şirket bu durumu iOS'un 10.2.1 sürümüyle alakalı sürüm notlarında üstü kapalı bir şekilde belirtmiş.

Apple, iOS 10.2.1 sürümüyle kullanıcıların iPhone'larını yavaşlatmaya başlamış. Ancak kullanıcıların şikayetçi olduğu durum, kendilerine cihazlarının yavaşlatıldığından haberlerinin olmaması. Ancak şirket, iPhone'ların yavaşlatıldığını o sürüm notlarında belirtmiş. 

Apple, iPhoneların yavaşlatıldığını daha önceden anlatmış

Apple, yayınlanan yeni iOS sürümlerinin neyi geliştirdiği ve yeni hangi özelliklerinin geldiğini sürüm ile yayınladığı sürüm notlarına belirtiyor ve kullanıcılar, yeni güncellemenin neyi kapsadığını oradan öğrenebiliyor. Apple, geçtiğimiz Şubat ayıyla birlikte yayınladığı iOS 10.2.1 sürümüyle birlikte TechCrunch'a yaptığı açıklamada, iPhone 6 ve iPhone 6 S modellerinde yaşanan beklenmedik kapanmaların, yayınlanan yeni güncellemeye ortadan kalktığını belirtmişti. iOS 10.2.1 sürümünü yükleyen kullanıcıların %80'inde, beklenmedik kapanmaların yaşanmadığı belirtilmişti. 

Apple, iPhoneların yavaşlatıldığını daha önceden anlatmış

iOS 10.2.1 sürümünün yayınlanmasından tam 2 ay sonra Apple, yayınlanan sürümünün notlarına yeni bir şey daha eklemiş. iOS 10.2.1 sürüm notlarına "Ayrıca iPhone’daki beklenmeyen kapanmaları engellemek için iş yüklerinin en yüksek düzeye çıktığı durumlarda güç yönetimini iyileştirir." eklemesini 17 Mart tarihinde yapan şirket, bir anlamda iPhone'ların yavaşlatıldığını belirtmiş. Geçtiğimiz günlerde de Apple CEO'su Tim Cook, iPhone'ları yavaşlatma konusunda bilgi vermedikleri için hatalı olduklarını ve kullanıcılara karşı daha net olunması gerektiğini söylemişti. Ayrıca Cook, yeni gelecek iOS sürümüyle saatin yavaş ya da hızlı çalışmasına da kullanıcıların karar vereceğini açıkladı. 

Yeni yayınlanan iOS 11.2 sürümüyle birlikte iPhone 7 serisinin de "Yavaşlatılan iPhone'lar" kervanına katılmasıyla, şirketin bu konu üzerine çok çalışacağını gösteriyor. 

Etiketler: Yavaşlama , iPhone 6S
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