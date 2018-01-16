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Apple iPad ve Macbook'u da bilerek yavaşlattı mı?

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

Apple'ın pili eskiyen iPhone'ları yavaşlattığını doğrulamasının ardından akıllara endişe veren bir soru gelmişti: Acaba Apple, diğer ürünlerini de böyle yavaşlatıyor muydu? İçiniz rahat olsun çünkü firma, aynı şeyi iPad'de, MacBook'ta veya Apple Watch'ta yapmadığını açıkladı.

Tartışmalı "işlevi" anlatan Apple destek sayfası, merakları şu sözcüklerle giderdi: "Bu güç yönetimi işlevi iPhone'a özeldir ve diğer hiçbir Apple ürününü için geçerli değildir." Peki "işlev" neden sadece iPhone'larda kullanılıyor ve diğerleri bu işleve ihtiyaç duymuyor? Firmanın açıklamasına göre pili eskiyen iPhone'ların güçsüz pilden dolayı kapanmasını engellemek için işlemci yavaşlatılıyor. GSMArena, iPad'lerin pilinin iPhone'ların pilinden büyük olduğunu ve uç performansı daha iyi desteklediğini, bunun yanında çabucak eskimediğini söylüyor. Siteye göre bu yüzden yavaşlatmaya daha az ihtiyaç duyuluyor.

Apple Watch küçük piliyle iPhone'un yaşadığı sorunları yaşayabilir ancak firma, saati en azından şimdilik yavaşlatmıyor.

Apple yaşananlardan dolayı özür dilese de, yavaşlatma konusunda kendisinin haklı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden yeni iPhone X, iPhone 8 veya iPhone 8 Plus'ınızın gelecekte yavaşlatılmayacağının bir garantisi yok.

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Apple iPad ve Macbooku da bilerek yavaşlattı mı



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