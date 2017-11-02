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    Apple ile Qualcomm'un yolları ayrılıyor mu?

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 08:18 | Son Güncelleme:

    Qualcomm ile olan çekişmelerinden usanan Apple, gelecek iPhone'larını Qualcomm'suz tasarlıyor olabilir.

    Apple ile çip yapımcısı Qualcomm arasındaki çekişme git gide çirkinleşiyor, ve görünüşe bakılırsa Apple artık bu durumdan usanmış durumda.

    The Wall Street Journal'daki yeni bir habere göre Apple, Qualcomm parçaları olmayan iPhone ve iPad'leri tasarlamaya başladı bile. Gelecekteki Apple cihazların bundan böyle Qualcomm yerine Intel ve MediaTek kullanma ihtimali var. Bu haberlerin ardından Qualcomm hisseleri bugün %8 düşüş yaşadı.

    Haberdeki iddiaya göre Apple'ın sabrını taşıran son damla, Qualcomm'un çiplerinin Apple'ın prototip cihazlarında test edilmesi için gereken yazılımı Apple'a vermeyi reddetmesi olmuş.

    Apple ile Qualcommun yolları ayrılıyor mu

    Ama bu talihsiz olaylar serisinde sadece yeni bir sayfa. Qualcomm'un bu hareketi muhtemelen Apple'ın çip yapımcısına açtığı 1 milyar dolarlık dava ile tetiklendi. Apple, davada Qualcomm'un çip patentlerinin aşırı pahalı olduğunu ileri sürüyordu.

    Bunun ardından Apple, Qualcomm'a lisans ödemeleri yapmayı kesmişti, bu da Qualcomm'un gelirlerinde ciddi bir düşüşe sebep oldu. Qualcomm, bazı iPhone'ların ABD'de satışını yasaklamaya çalıştı ve Çin'de de iPhone satışlarını yasaklama girişiminde bulundu.

    Apple, daha önce de Qualcomm'dan kurtulma girişiminde bulundu, bu kez başarılı olup olamayacağını ise yeni nesil iPhone'ları görmeden bilemeyeceğiz. Qualcomm, açık ara farkla mobil cihaz çip üretiminde lider konumunda ve her ne kadar Apple ile arası sorunlu olsa da ne Apple kolayca onu bırakabiliyor, ne de Qualcomm, Apple'dan gelen kârı kaybetmeyi göze alabiliyor. Hâlâ düşük bir ihtimal olsa da, yakın gelecekte Qualcomm işlemcisiz, Intel veya MediaTek kullanan iPhone'lar görmemiz mümkün.

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    Etiketler: telefon
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