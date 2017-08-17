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    Apple HomePod ne zaman çıkacak?

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 10:56Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:32

    Apple HomePod ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple’ın Siri destekli hoparlörü HomePod ne zaman çıkıyor ve stok durumu ne?

    HomePod, kablosuz ve dijital asistan Siri destekli bir akıllı ev teknolojisi. Apple HomePod ilk kez WWDC 2017 etkinliğinde görücüye çıkarılmıştı. Adı daha çok iPhone 8 ile anılan HomePod’un aralık ayında pazara sürülmesi bekleniyor. Ortaya atılan iddialara göre HomePod sınırlı sayıda stoğa sahip olacak.

    Inventec Appliances Başkanı David Ho, katıldığı bir konferansta ürünü bu yıl sonunda sunacaklarını söyledi. Ho, sınırlı stok miktarının ise 2018 yılında artırılacağının haberini verdi.

    Analistler, Apple’ın 500 bin HomePod’u bu yıl piyasaya süreceğini düşünüyor. Daha önce AirPods sınırlı sayıdaki stok yüzünden yüksek talebe cevap verememişti, HomePod’da da stok durumunun yine aynı sıkıntıları yaşatabileceği tahmin ediliyor.

    Etiketler: apple , homepod , akıllı ev teknolojisi , teknoloji , hoparlör
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